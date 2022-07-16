В селе под Новосибирском пропала короткостриженная пенсионерка в темно-синих бриджах. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В селе Горбуново в Куйбышевском районе Новосибирской области пропала 68-летняя Бойко (Атрощенко) Галина Терентьевна. Она не вернулась домой с прогулки. Близкие забили тревогу.

– Заявку получили 16 июля. Женщина страдает достаточно сложным, тяжелым заболеванием, которое отражается на её состоянии здоровья. Поэтому никуда не уходит, не уезжает. В день пропажи ее видели рядом с домом, шла по улице. С прогулки она не вернулась. Самостоятельно не нашли. На данный момент в пути находится кинологический расчет. Будет помогать на месте с поиском, – сообщила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей пенсионерки: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение. Волосы седые волнистые, короткая стрижка, карие глаза.

Была одета в темно-зеленую футболку, темно-синие бриджи.

Если вы видели Галину Терентьевну, позвоните по номерам – 8-800-700-54-52 или 112.

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