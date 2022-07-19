В Новосибирске до конца июля ограничат движение по улице Советской

В Новосибирске до конца июля будет сужена проезжая часть на улице Советской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске до конца июля будет сужена проезжая часть на улице Советской. Об этом сообщили в городском муниципалитете.

— С 19 по 31 июля на 6, 5 метра сужена проезжая часть улицы Советской в районе № 42, — пояснили в мэрии. — Ограничение связано с проведением аварийного ремонта на теплотрассе.

Водителей просят быть внимательнее, руководствоваться знаками и соблюдать все правила дорожного движения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за ремонта теплотрассы и водовода ограничения ввели еще на пяти улицах города. В общем они продлятся до 30 июля.

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Об этом сообщили в мэрии (подробнее).

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