В Новосибирске до конца июля ограничат движение по улице Советской

В Новосибирске до конца июля будет сужена проезжая часть на улице Советской.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске до конца июля будет сужена проезжая часть на улице Советской. Об этом сообщили в городском муниципалитете.
— С 19 по 31 июля на 6, 5 метра сужена проезжая часть улицы Советской в районе № 42, — пояснили в мэрии. — Ограничение связано с проведением аварийного ремонта на теплотрассе.
Водителей просят быть внимательнее, руководствоваться знаками и соблюдать все правила дорожного движения.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за ремонта теплотрассы и водовода ограничения ввели еще на пяти улицах города. В общем они продлятся до 30 июля.
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