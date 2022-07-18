В Новосибирске на нескольких улицах ввели ограничения движения из-за ремонтных работ

Ограничения ввели из-за аварийных работ на теплотрассе и водоводе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске на пяти улицах ввели ограничения движения из-за аварийного ремонта на водоводе и теплотрассе. Муниципалитет напомнил водителям о внимательности и осторожности при езде рядом с местами дорожных работ.

— С 18 по 30 июля на 4,5 метра сужается улица Зыряновская в районе жилого дома №121. Сужение проезжей части улицы Семьи Шамшиных на 6 метров продлится до 22 июля. Речь идет об участке на перекрестке с улицей Депутатской. До 20 июля будет действовать ограничение на улице Курчатова. Там из-за ремонта водовода дорогу сузили на 2 метра, — рассказали в мэрии.

Также до конца июля на 2 метра сузят улицу Бориса Богаткова у дома №50, и на 4 метра улицу Нижегородскую в районе колледжа.

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