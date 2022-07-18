Новосибирца, обвиняемого в поджоге приюта «Сибирский алабай», признали невменяемым

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в поджоге приюта «Сибирский алабай». Фото: sib_alabai

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в поджоге приюта «Сибирский алабай». Напомним, ЧП случилось в феврале этого года: погибли четыре собаки, сгорели вольеры и корм.

Обвиняли сибиряка в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, а также в жестоком обращении с животными.

— Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый невменяем. То есть, в момент поджога он не осознавал, что делал. Судя по его показанием, у него были галлюцинации на фоне количества выпитого алкоголя, — рассказал КП-Новосибирск представитель потерпевшей стороны юрист Сергей Егоров.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Дальнейшая его судьба зависит от решения суда, куда передали уголовное дело. Вероятно, его направят на принудительное лечение в психиатрический стационар.

— Гражданский иск с него мы потребовать по закону не можем, в связи с решением экспертизы. Приют сейчас отремонтировали, мы в процессе собирали все чеки, но получилось как получилось, — пояснил юрист.

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