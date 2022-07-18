Новосибирские грибники собирают полные лукошки, несмотря на засуху. Фото: Светлана ЩЕРБА.

Новосибирцы пожаловались на отсутствие грибов из-за засухи. В последнее время в регионе жарко: всю добычу уже разобрали более проворные грибники, а новые экземпляры пока не выросли. Однако некоторым все же удалось найти плодовитые места.

– Сами околки в районе Каргаполово сухие и пустые. Сузунский бор, низины, смешанный лес. Дождей мало даже там, суховато... за белым пока что в Алтайский край разве что, – размышляет один из подписчиков группы «Грибы и грибные места Новосибирск».

Грибница Светлана Щерба рассказала КП-Новосибирск, что собирала грибы в том же районе, но их уже было гораздо больше.

– Они ездили 16-го, а мы вчера. Грибов было много. Но не было времени собирать. Собирали с 8-11 утра примерно совсем недалеко от Малышево, – сообщила КП-Новосибирск Светлана.

Девушка поделилась с редакцией видео, на котором выстроились стройные ряды маслят. Собирай – не хочу.

Напомним, скоро в Новосибирск придут дожди, и грибов станет еще больше.

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