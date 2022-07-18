Похолодание и грозы ждут новосибирцев на рабочей неделе

В Новосибирск снова придут дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара уйдет из Новосибирска с 18 по 22 июля. На рабочей неделе будет прохладно, пройдут ливни. Об этом сообщают гидрометцентры.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», до выходных в городе ожидается похолодание. С понедельника по среду пройдут ливни. В четверг и пятницу температура воздуха понизится до +21 градуса. Солнце выглянет только к субботе, 23 июля.

По данным Gismeteo, самым холодным днем станет четверг, 21 июля. Столбик термометра днем опустится до +15 градусов. Зато в воскресенье, 24 июля, будет до +28 градусов.

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