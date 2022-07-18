Для новосибирца, попавшего в аварию на мотоцикле, ищут доноров крови

Мотоциклист столкнулся с иномаркой. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске ищут доноров для мотоциклиста, попавшего в аварию. ДТП с иномаркой произошло 17 июля в воскресенье в Заельцовском районе.
- Требуется кровь любой группы для Ермакович Алексея Владимировича. Мы будем признательны каждому из тех, кто сможет нам помочь, - написали в посте в группе «АСТ-54».
Как сообщили в городской ГИБДД, мотоциклиста сбила иномарка. Женщина, сидевшая за рулем, не уступила ему дорогу. Пострадавшего отвезли в больницу.
- Нужно приехать по адресу улица Серафимовича, 2/1, в пункт приема донорской крови с 8:30 до 14:30 с понедельника по пятницу. Телефоны: 3537960 (регистратура), 3545883 (приёмная).При себе нужно иметь паспорт, - говорится в сообщении.
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