Для новосибирца, попавшего в аварию на мотоцикле, ищут доноров крови

Мотоциклист столкнулся с иномаркой. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске ищут доноров для мотоциклиста, попавшего в аварию. ДТП с иномаркой произошло 17 июля в воскресенье в Заельцовском районе.

- Требуется кровь любой группы для Ермакович Алексея Владимировича. Мы будем признательны каждому из тех, кто сможет нам помочь, - написали в посте в группе «АСТ-54».

Как сообщили в городской ГИБДД, мотоциклиста сбила иномарка. Женщина, сидевшая за рулем, не уступила ему дорогу. Пострадавшего отвезли в больницу.

- Нужно приехать по адресу улица Серафимовича, 2/1, в пункт приема донорской крови с 8:30 до 14:30 с понедельника по пятницу. Телефоны: 3537960 (регистратура), 3545883 (приёмная).При себе нужно иметь паспорт, - говорится в сообщении.

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