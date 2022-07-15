Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал комментировать обыски у своего заместителя

Мэр Анатолий Локоть отказался комментировать обыски у своего зама. Фото: стоп-кадр.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать обыски у своего заместителя Артема Скатова. В пятницу, 15 июля, он не смог ответить на вопрос журналистов на часе прессы.
– Пока прокомментировать, что-то сказать я не могу. У меня информации достаточной нет, – сказал Анатолий Локоть.
За комментариями мэр направил журналистов в областное ГУ МВД. Пока в полиции не подготовили официальный ответ.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как Артем Скатов отреагировал на обыски в своем кабинете.
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