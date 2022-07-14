Фотографии суперлуния в Новосибирске с 13 на 14 июля 2022 года показали новосибирцы

Огромную луну сфотографировали в небе над Новосибирском. Фото: АСТ-54.
В ночь с 13 на 14 июля новосибирцы сфотографировали большую и яркую Луну в ясном небе. Горожане смогли увидеть редкое явление – суперлуние, когда Луна находится ближе всего к Земле. Новосибирцы опубликовали фотографии суперлуния в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
Этой ночью новосибирцы увидели Луну во всей красе. Фото: АСТ-54.
Минимальное расстояние от нас до Луны этой ночью было около 357 тысяч километров. Кратеры было видно даже невооруженным глазом. Красной она могла стать из-за тумана или загрязнений в атмосфере.
Горожане успели снять Луну через телескоп. Фото: Анна ЕЛТЫШЕВА.
Жительница Новосибирска Анна Елтышева сняла Луну через телескоп с улицы Ипподромской.
Напомним, ранее сотрудник планетария рассказывал КП-Новосибирск, что увидят сибиряки в суперлуние.
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