Фотографии суперлуния в Новосибирске с 13 на 14 июля 2022 года показали новосибирцы

Огромную луну сфотографировали в небе над Новосибирском. Фото: АСТ-54.

В ночь с 13 на 14 июля новосибирцы сфотографировали большую и яркую Луну в ясном небе. Горожане смогли увидеть редкое явление – суперлуние, когда Луна находится ближе всего к Земле. Новосибирцы опубликовали фотографии суперлуния в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Этой ночью новосибирцы увидели Луну во всей красе. Фото: АСТ-54.

Минимальное расстояние от нас до Луны этой ночью было около 357 тысяч километров. Кратеры было видно даже невооруженным глазом. Красной она могла стать из-за тумана или загрязнений в атмосфере.

Горожане успели снять Луну через телескоп. Фото: Анна ЕЛТЫШЕВА.

Жительница Новосибирска Анна Елтышева сняла Луну через телескоп с улицы Ипподромской.

Напомним, ранее сотрудник планетария рассказывал КП-Новосибирск, что увидят сибиряки в суперлуние.

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