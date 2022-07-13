Суперлуние в Новосибирске 13 июля 2022 года: сотрудник планетария объяснил, что увидят сибиряки

В Новосибирске 13 июля наступит суперлуние. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суперлуние в Новосибирске 13 июля 2022 года можно будет увидеть ближе к 11 вечера. Об этом КП-Новосибирск рассказал сотрудник планетария Андрей Никифоров.

Суперлуние – астрономическое явление, когда Луна оказывается на минимальном расстоянии по отношению к Земле.

- В этом году самое минимальное расстояние составит 357 264 километра. Огромную Луну мы не увидим. В данном случае она просто будет хорошо видна для жителей города. Это произойдет ближе к 11, - сообщил в разговоре с КП-Новосибирск Андрей Никифоров.

По словам сотрудника Новосибирского планетария, Луна покажется сибирякам чуть более яркой, чем обычно.

- В этом году это второе суперлуние. Хотя астрономы не употребляют данный термин. Это новое понятие, которое больше связано с астрологами. Оно успело укорениться в народе, - добавил эксперт.

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