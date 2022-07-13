В Новосибирске пьяный 38-летний мужчина заперся в квартире с 5-летним ребёнком. Фото: МАСС.
В Новосибирске на улице Танковой пьяный 38-летний мужчина закрылся в квартире с ребенком 2017 года рождения. Родственники малыша не могли попасть в помещение. Они вызвали спасателей.
– Вызов в Калининский район Новосибирска поступил в 19:55. Спасатели обеспечили доступ родственников в квартиру. Выяснилось, что мужчина 1984 года рождения напился и крепко спал, – уточнили в службе спасения МАСС.
Пятилетнего ребёнка передали маме. Помощь врачей несовершеннолетнему не понадобилась.
Ранее КП-Новосибирск писала, как двухлетняя девочка закрыла маму на балконе.
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