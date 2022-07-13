В Новосибирске двухлетняя девочка закрыла маму на балконе. Фото: МАСС.
В Советском районе Новосибирска двухлетняя девочка закрыла маму на балконе. Женщина не смогла попасть в квартиру самостоятельно. На помощь ей приехали спасатели.
– Вызов на улицу Экваторную поступил в 13:54 12 июля. Спасатели обеспечили доступ в квартиру через окно, – пояснили в МАСС.
В 14:25 специалисты завершили работу. Малышку 2020 года рождения передали маме. Помощь медиков ребенку не потребовалась.
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