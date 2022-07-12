В МЧС раскрыли подробности гибели студента из Китая, утонувшего в Новосибирске

В МЧС озвучили подробности гибели студента из Китая в Новосибирске.
Фото: Никита МАНЬКО
В МЧС раскрыли подробности смерти студента из Китая в Новосибирске. Молодой человек утонул возле Бугринского моста в реке Обь.
- Сообщение об этом поступило в понедельник, 11 июля, в 16:31. В 20:55 спасатели МАСС обнаружили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции, - сообщили в МЧС.
Там добавили, что погибший был вместе с друзьями.
- По предварительной информации, группа молодых людей на бревнах хотела переплыть с берега на остров. Один из них сорвался с бревна, в результате чего и утонул, - поделились подробностями инцидента в МЧС.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 19-летний юноша приехал учиться из Китая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер