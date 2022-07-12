Студент из Китая утонул в Новосибирске возле Бугринского моста

Студент из Китая утонул в запрещенном для купания месте Новосибирска. Фото: Влад КОМЯКОВ

Ночью во вторник, 12 июля, водолазы вытащили из Оби тело одного из иностранных студентов НГТУ. Оказалось, что 19-летний юноша приехал учиться из Китая. Он с компанией отдыхал на берегу возле Бугринского моста и пошел купаться в запрещенном месте.

Как рассказал «Навигатору» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев, трагедия произошла вчера после 20:00.

– Причину смерти установит судмедэксперт. Тело погибшего парня 2003 года рождения около половины второго часа ночи достали водолазы. В том месте, где компания отдыхала, довольно сильное течение, – отметил Юрий Перязев.

Он напомнил новосибирцам, что купание в нетрезвом виде может быть опасно для здоровья. Плавать можно только в официально разрешенных местах.

– Не заходите резко в воду. Сейчас стоит жара, вода намного прохладнее, чем воздух. И если резко зайти в воду или нырнуть, может стать плохо с сердцем, – добавил Юрий Перязев.

Напомним, недавно в Новосибирске утонул 17-летний подросток возле Бугринского моста.

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