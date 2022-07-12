В Новосибирске опека проверит семью пьяного водителя, насмерть задавившего годовалого сына

Местные жители просят проверить семью Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске многодетный отец насмерть задавил годовалого сына во дворе своего дома. Трагедия произошла вечером 10 июля на улице Рябиновой.

– Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения перегонял с места на место грузовую машину «Газель». Его сын бегал по территории. Мужчина сдавал задним ходом, не увидел малыша и наехал на него. От полученных травм годовалый ребенок погиб на месте, – рассказала КП-Новосибирск и. о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК Кристина Оберемченко.

Местные жители рассказали о семье подозреваемого.

- Мужчина местный, у него много детей. Ребятишки постоянно бегают по территории. Родители выпивают, но сильно. Не шумят, не мешают. Всем жалко, что ребенок маленький погиб. Опека должна назначить проверку , – сообщили КП-Новосибирск местные жители.

В прокуратуре Октябрьского района добавили, что подозреваемому меру пресечения пока не избрали.

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