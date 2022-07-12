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Происшествия12 июля 2022 2:50

«Не увидел малыша и наехал»: в Новосибирске пьяный отец на «Газели» насмерть задавил годовалого сына

Пьяный новосибирец на «Газели» насмерть задавил годовалого сына
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Пьяный новосибирец на «Газели» насмерть задавил годовалого сына.

Пьяный новосибирец на «Газели» насмерть задавил годовалого сына.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жуткая трагедия произошла в Октябрьском районе Новосибирска. Там погиб годовалый мальчик. Его насмерть задавил пьяный отец. На мужчину завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подробности страшного ЧП раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Вечером 10 июля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился на территории частного двухквартирного дома на улице Рябиновой. Он перегонял с места на место грузовую машину «Газель». Его сын бегал по территории. Мужчина сдавал задним ходом, не увидел малыша и наехал на него. От полученных травм мальчик, рождённый в октябре 2020 года, погиб на месте, – рассказала КП-Новосибирск и. о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК Кристина Оберемченко.

Отцу, задавившему сына, в ближайшее время предъявят обвинение. Также рассмотрят вопрос об избрании новосибирцу меры пресечения.

Следователи проводят с подозреваемым следственные действия, которые направлены на сбор доказательств о его причастности к трагедии.

Ранее КП-Новосибирск писала, как в Новосибирской области мать задушила грудничка во сне.

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