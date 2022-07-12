«Не увидел малыша и наехал»: в Новосибирске пьяный отец на «Газели» насмерть задавил годовалого сына

Пьяный новосибирец на «Газели» насмерть задавил годовалого сына. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жуткая трагедия произошла в Октябрьском районе Новосибирска. Там погиб годовалый мальчик. Его насмерть задавил пьяный отец. На мужчину завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подробности страшного ЧП раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Вечером 10 июля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился на территории частного двухквартирного дома на улице Рябиновой. Он перегонял с места на место грузовую машину «Газель». Его сын бегал по территории. Мужчина сдавал задним ходом, не увидел малыша и наехал на него. От полученных травм мальчик, рождённый в октябре 2020 года, погиб на месте, – рассказала КП-Новосибирск и. о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК Кристина Оберемченко.

Отцу, задавившему сына, в ближайшее время предъявят обвинение. Также рассмотрят вопрос об избрании новосибирцу меры пресечения.

Следователи проводят с подозреваемым следственные действия, которые направлены на сбор доказательств о его причастности к трагедии.

Ранее КП-Новосибирск писала, как в Новосибирской области мать задушила грудничка во сне.

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