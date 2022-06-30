В Новосибирской области мать задушила своего грудного ребенка во сне

Мать задушила своего грудного ребенка во сне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куйбышеве 33-летняя мать ночью убила своего грудного ребенка. Она слишком сильно прижала его к себе, и малыш задохнулся. За это женщину обвиняют по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на 2 года.

– 5 мая 2022 года в ночное время в доме по улице Свердлова города Куйбышев Новосибирской области женщина со своим грудным ребенком легли спать. Обвиняемая прижала во сне лицо своего сына к себе, тем самым перекрыв ему наружные дыхательные пути своим телом, – рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Утром мать увидела, что ребенок не дышит, и сразу вызвала скорую и полицию. Ее задержали, но потом отпустили под обязательство о явке к следователю. Уголовное дело передали в районный суд.

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