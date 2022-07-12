В Новосибирске водитель на каршеринге врезался в фонарный столб и исчез

В Новосибирске водитель на арендованном авто врезался в столб и сбежал. Фото: АСТ-54.

Во вторник, 12 июля, водитель за рулем автомобиля каршеринга не справился с управлением и въехал в фонарный столб. Сейчас в машине никого нет. О последствиях ДТП прохожие рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Последний клиент завершил поездку, накренив световую опору, – написали очевидцы в сообществе.

Инцидент произошел на улице Комсомольская, 10. Там все еще стоит брошенный брендированный седан Volkswagen Polo. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о жуткой автокатастрофе на улице Ипподромской. Юный водитель в нетрезвом состоянии за рулем арендованного авто сбил четырех женщин на остановке. Одна из них погибла на месте.

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