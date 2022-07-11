«Передвигает вещи, вызывает ненастья»: ученые рассказали о мистике вокруг мумии принцессы Укока

Мумию древней женщины нашли 29 лет назад на плато Укок. Фото: архив Национального музея им. А.В. Анохина Фото: Виктория МИНАЕВА

Сотрудники Республиканского музея в Горном Алтае рассказывают о странных явлениях. Судя по всему, они связаны с археологической реликвией, что хранится в здании – мумией женщины из древнего кургана.

Иссохшее, но, все-таки, уцелевшее тело принадлежит кочевнице, жившей в горах за III-V веков до нашей эры. Останки наездницы подняли из под земли российские археологи. Еще в 1993 году они вели раскопки на плато Укок, и под могилой мужчины нашли второе дно. Там и покоилась мумия. Рядом с ней обнаружили украшения и кости шести лошадей. Все это говорит о необычным положении в обществе, которое занимала древняя леди. В народе ее прозвали Принцессой Укока.

Алтайцы считают, что она – потревоженная учеными – насылает на землю беды: наводнения, засухи… Ей приписывают и сокрушительное землетрясение в Республике Алтай в 2003 году. Мистичности добавляют и события в музее, где хранится мумия Принцессы Укока.

- Сотрудники рассказывают, что в музее какие-то фигурки передвигаются, чуть ли не падают, стоят на краю. Двери сами по себе открываются. Вот смотрели по камере: хранитель ее закрыл, дернул, проверил, что закрыл, ушел. А потом спустя несколько минут дверь сама открылась, - рассказал КП-Новосибирск научный сотрудник отдела истории нацмузея Роман Куюков.

Алтайские шаманы уважительно относятся к Принцессе Укока, гнев которой считают действительно опасным. Они проводят обряды, с помощью которых задабривают дух древней женщины.

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Плато Укок на Алтае - как другая планета. Люди там не живут. Попасть туда можно на вертолете. Или на очень выносливом внедорожнике. Но от ближайших сел придется весь день трястись по перевалам. И не дай бог заблудиться: в такой глуши не выживешь. Но археологи сюда доехали. Очень их заинтересовал нестандартный древний курган. Он отличался от других тем, что был заметно шире. Добрались до него в 1993 году. Немного копнув, ученые нашли останки мужчины (подробнее).

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