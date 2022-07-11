В эпидемиях и катастрофах обвинили потревоженную мумию стражницы смерти из России

С мумией Принцессы Укока пытаются договориться и шаманы, и ученые. Фото: предоставлено С. Челтуевым Фото: Виктория МИНАЕВА

Плато Укок на Алтае - как другая планета. Люди там не живут. Попасть туда можно на вертолете. Или на очень выносливом внедорожнике. Но от ближайших сел придется весь день трястись по перевалам. И не дай бог заблудиться: в такой глуши не выживешь. Но археологи сюда доехали. Очень их заинтересовал нестандартный древний курган. Он отличался от других тем, что был заметно шире. Добрались до него в 1993 году. Немного копнув, ученые нашли останки мужчины.

ВТОРОЕ ДНО

По меркам ученых, ничего особенного - рядовое захоронение. Да, древнее, но таких много. Если бы не второе дно… В буквальном смысле. Оказалось, что под могилой есть что-то еще. Стали копать и добрались до огромного ледяного блока. Внутри него что-то было.

1993 год. Ученые достают мумию, найденную в ходе раскопок на плато Укок. Фото: архив Национального музея им. А.В. Анохина

- Лед тогда топили кипятком. Чем глубже опускались, тем яснее просматривался силуэт внизу: тело женщины, лежащей на боку, с немного подогнутыми ногами. Конечно, из-за кипятка женщина была не в идеальном состоянии, но все равно прекрасно сохранилась, особенно если учесть, что жила больше 2 тысяч лет назад, - уточняет Роман Куюков, археолог и научный сотрудник отдела истории Национального музея Республики Алтай имени А. В. Анохина.

Полностью избавившись ото льда, ученые рассмотрели: рядом с мумией останки шести лошадей. Сама покойная была одета в шелковую рубашку, над черепом - высокий - 92 сантиметра - парик с украшениями. Рядом - кусочек зеркала.

Сохранившеемся украшение одной из лошадей, найденных рядом с мумией. Фото: Виктория МИНАЕВА

Но самое необычное археологи увидели на коже древней женщины: она вся была в татуировках.

- Значение узнаем позже, а пока нужно вывезти останки, - решили ученые. Но все пошло не по плану.

ПЕРВЫЕ НЕСЧАСТЬЯ

Ученые еще работали на плато Укок, как землю сотрясла серия ударов.

- Какие-то толчки. Как на качелях, - расскажет потом в интервью новосибирский археолог Наталья Полосьмак, которая участвовала в раскопках.

Землетрясению тогда не придали особого значения. Не увидели ничего особенного и в том, что сломалась машина… И в том, что на плато набежали тучи. Хотя картинка получалась апокалиптичной.

- У археологов есть примета: когда кого-то поднимаем из земли, сразу погода портится, дождь идет, - говорит Роман Куюков. - Вывозить мумию решили вертолетом, и у него в воздухе сломался двигатель. Это тоже породило слухи.

Работа археологов на плато Укок. Фото: архив Национального музея им. А.В. Анохина

Вертолет, правда, посадили на землю без жертв. Но уже тогда о женщине в тату, из-за которой начала волноваться природа, говорил весь Алтай.

Мумию доставили в Сибирское отделение РАН и стали изучать. А в Республике Алтай наводнения стали сменяться засухами, а засухи - проливными дождями… Местные жители еще больше уверились, что это наказание за потревоженный покой женщины. Прозвали ее принцессой Укока.

Принцесса была захоронена в необычном парике. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЮБИЛЕЙ

Главный подарок принцесса преподнесла на первый юбилей своего знакомства с археологами. В 2003 году в местах, где раскопали курган, прошло такое землетрясение, что качало даже горы. И это не метафора.

Землетрясение было таким же жутким, как и гуманным: не погиб ни один человек. Но местные до сих пор помнят ужас, который настиг их сентябрьским вечером. Особенно досталось селу Бельтир.

Разрушенное землетрясением село Бельтир - сейчас там осталось совсем немного жителей. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Из-под земли - вода фонтаном. А сама земля - волнами, как море, - описывает пожилой Василий Сурунов и показывает рукой, как идет волна. - С горы вместе с лесом - огромный оползень. Провода оборвало, электричества не стало.

Сельчане в ужасе выбегали из домов. И видели такое, чего не придумают даже киносценаристы: земля раздвигалась в огромные котлованы, а через минуту схлопывалась обратно, «зашивая» глубокие щели: словно разевались и закрывались огромные пасти.

Василий Сурунов вспоминает, как земля в Белтире шла волнами. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Идет одна волна - землю разрывает, потом другая - закрывает. В эти разломы лошади падали. Парень упал. Кое-как выбрался, и сразу за ним все закрылось, - вспоминает местный алтаец, называющий себя Леней.

- И что, думаете, это связано с принцессой Укока?

- А вы все еще думаете - нет?! Не нужно в запретные места лезть. Я же к вам не еду, раскопки ваших предков не делаю. Запретное это, святое, - упрекает новосибирских ученых Леня.

Бельтир. Наши дни. В селе много домов-призраков. Фото: Виктория МИНАЕВА

«ОНА ПРЕДУПРЕЖДАЛА»

- Она ко мне приходила перед землетрясением 2003 года. Говорила со мной на древнем китайском языке. Я ничего не мог понять, - уверяет нас алтайский шаман Слава Челтуев.

Он убежден, что незнакомка негодовала из-за своего потревоженного покоя и предупреждала его о скором стихийном бедствии. О том, кто она такая, у шамана тоже есть своя версия.

Шаман Челтуев говорит, что принцесса являлась к нему в видениях, предупреждала о землетрясении. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Не принцесса. Эту девушку на тот свет тогда специально отправили. Жертвоприношение сделали. Убили колом в голову. Ее готовили к этому с детства, чтобы с того света и с этого света охранником была, чтобы плохого не вышло на нашей земле, - переходит Слава на шепот.

- То есть она была на охране двух миров?

- Да, - еще тише шепчет шаман. - Татуировки, украшения - чтобы на том свете знали, кто она такая. Это мне духи все рассказали.

Если полагать, что духи рассказали Челтуеву правду, выходит, археологи сняли с поста стражницу, стоящую на охране двух миров.

Шаманы верят, что с духами еще можно договориться. Фото предоставлено: С. Челтуевым

УЧЕНЫЕ ЕЕ БОЯТСЯ

Землетрясения и засухи, расстрел Дома Советов (в 1993 году он случился вскоре после раскопок) и чеченские войны, экономические кризисы и эпидемии - все это местные жители связывают с находкой 1993 года и просят принцессу Укока о милости, принося в республиканский музей, где покоится ее мумия, дары.

Алтайцы даже в суд подавали, требуя предать тело женщины земле. Но Фемида других богинь, кроме себя, не признает, и беспрецедентный иск не удовлетворили.

Реконструкция погребения принцессы Укока. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ученые, конечно, неустанно отмахиваются от суеверных нападок, но даже при всем их прагматизме в Национальном республиканском музее мумию показывают посетителям по три часа в день и только на растущую луну! Иначе гнев потревоженной женщины, перемноженный на «опасную фазу», будет слишком велик.

- Это для того, чтобы соблюдать пожелания местных жителей, - объясняют музейщики. Они опровергают могущество принцессы Укока, но соглашаются, что она не была простолюдинкой.

- Возможно, она была шаманом, - допускает научный сотрудник отдела истории нацмузея Роман Куюков. - А возможно, должна была достаться кому-то из знати в будущем браке.

Ученые восстановили внешность древней женщины. Фото: Виктория МИНАЕВА

Нам - журналистам - позволили сделать несколько фотографий женщины, лежащей в музейном саркофаге. Но сам Роман, несмотря на служебное положение, никогда не смел снимать таинственную то ли принцессу, то ли шаманку, то ли стражницу между мирами.

- Сотрудники рассказывают, что в музее какие-то фигурки передвигаются, чуть ли не падают, стоят на краю. Двери сами по себе открываются. Вот смотрели по камере: хранитель ее закрыл, дернул, проверил, что закрыл, ушел. А потом спустя несколько минут дверь сама открылась. Особенно часто рассказывают про зал, посвященный шаманизму: там звуки какие-то, голоса. Я лично голоса эти не слышал, но даже меня пугает, - признается Роман в конце нашей беседы.

В просторном зале, где в саркофаге лежит принцесса, холодно. Низкая температура, а также повышенный уровень влажности - обязательные требования для сохранения древней мумии. Но кажется, что в какие-то моменты тебе не просто холодно, а обдает ледяным ветерком. И невольно задумываешься о том, что принцесса видит, как стоишь рядом с ней с камерой, и, возможно, осуждает.

КТО ЖЕ ОНА ТАКАЯ?

За без малого 30 лет ученые восстановили биографию древней мумии и даже составили ей «медицинскую карту». Жила за 3 - 5 веков до нашей эры. Ей было 25 - 28 лет, бездетная. Пострадала, упав с лошади. Мучилась остеомиелитом, болела раком груди, от которого и умерла.

- В могиле ее нашли вместе с париком. Волос у нее не было. Предполагаем, из-за того, что болела, - добавляет Роман Куюков.

Роман Куюков показыает саркофаг, в котором хранится принцесса. Фото: Виктория МИНАЕВА

Скончалась зимой или в начале весны, а предана земле была уже летом. Относилась все-таки к среднему сословию. Современная наука сумела даже восстановить ее внешность. Неразгаданными остались только татуировки. О них пока только версии: может, это метки, относящие женщину к ее роду, может - обереги.

- Есть версия, что она была шаманкой. Возможно, татуировки говорят именно об этом. Считается, что обрести способности шамана можно было через болезни, а эта женщина, как мы знаем, болела, - рассуждает научный сотрудник музея. И лишний раз к музейному саркофагу не подходит. Кто знает, какой силой обладала то ли шаманка, то ли принцесса, то ли стражница…

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