В Новосибирске вандалы разрисовали памятник трамваю №13

В Новосибирске на памятнике трамваю №13 появились граффити. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

В ночь на 11 июля от рук вандалов пострадал памятник 13-му трамваю. На его корпусе появились граффити, рассказала КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

- Это произошло сегодня ночью. Будем закрашивать граффити. К сожалению, вандалов ничего не останавливает, - отметила политик.

Напомним, памятник установили 1 июня 2022 года. Он находится за Театром оперы и балета.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 15 июля внутри 13-го трамвая должны открыть кафе. Там будут продавать кофе, чай, фастфуд и некоторые другие продукты.

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