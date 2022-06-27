В Новосибирске в середине июля откроется кафе в 13-м трамвае за НОВАТом

В Новосибирске 15 июля откроют кафе в 13-м трамвае за НОВАТом. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

В середине июля начнет работать кафе внутри 13-го трамвая, который находится за НОВАТом. Об этом сообщили на портале «Зеленый Новосибирск».

- Кафе откроют в моторном вагоне КТМ-5М3. Там будут продавать кофе, чай, фастфуд и сопутствующие товары, - говорится на сайте.

Заведение должно открыться 15 июля. Оно будет работать с 10:00 до 22:00.

Напомним, памятник трамваю №13 установили 1 июня за Театром оперы и балета.

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