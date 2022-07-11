В Новосибирске на берегу Обского моря потерялся 6-летний ребенок.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске на берегу Обского моря потерялся 6-летний ребенок. Об этом говорится в сводке МАСС.
– Ребёнка 2016 года рождения нашли на берегу и передали родителям. Помощь врачей ему не понадобилась, – уточнили спасатели.
Произошло это из-за того, что взрослые увлеклись отдыхом у воды, а за ребенком не смотрели.
При этом спасатели призывают родителей нести ответственность за детей. Оставлять несовершеннолетних одних у воды категорически запрещено. Такая халатность чревата непоправимой трагедией.
Ранее КП-Новосибирск писала, как двое детей утонули, пока взрослые ставили палатку.
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