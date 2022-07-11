В Новосибирске на берегу Обского моря потерялся 6-летний ребенок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске на берегу Обского моря потерялся 6-летний ребенок. Об этом говорится в сводке МАСС.

– Ребёнка 2016 года рождения нашли на берегу и передали родителям. Помощь врачей ему не понадобилась, – уточнили спасатели.

Произошло это из-за того, что взрослые увлеклись отдыхом у воды, а за ребенком не смотрели.

При этом спасатели призывают родителей нести ответственность за детей. Оставлять несовершеннолетних одних у воды категорически запрещено. Такая халатность чревата непоправимой трагедией.

Ранее КП-Новосибирск писала, как двое детей утонули, пока взрослые ставили палатку.

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