В Новосибирске 12-летняя девочка пострадала в аварии с двумя «Тойотами» на Богдана Хмельницкого

В Новосибирске в аварии пострадал еще один ребенок. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Калининском районе Новосибирска днем в субботу, 9 июля, столкнулись две «Тойоты». Пострадала одна из пассажирок – 12-летняя девочка. Об этом рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого. 44-летний водитель автомобиля Toyota Runx выезжал с обочины и врезался в авто Toyota Camry Gracia с 33-летним водителем за рулем.

– В результате ДТП пострадала пассажирка Toyota Camry Gracia – девочка 2010 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, – уточнили в ГИБДД.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины и подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что водитель Toyota Camry Gracia сбил 8-летнего мальчика у частного дома возле Гусинобродского шоссе.

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