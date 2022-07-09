В Новосибирске сбили 8-летнего мальчика возле Гусинобродского шоссе

В Новосибирске сбили 8-летнего мальчика на дороге. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Утром в субботу, 9 июля, в Новосибирске сбили 8-летнего мальчика. Об этом рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

– В 10 часов 23 минуты на территории Октябрьского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, наезд на несовершеннолетнего пешехода, – сообщили в ГИБДД.

Водитель 1982 года рождения на автомобиле Toyota Camry Gracia сбил мальчика возле частного дома на улице Яблочная возле Гусинобродского шоссе. Ребенок стоял на краю проезжей части.

Ребенка увезли на скорой помощи в больницу. Информация о характере травм и причинах ДТП уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пьяный парень на каршеринге насмерть сбил женщину на остановке

Еще троих пострадавших увезли в больницу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber