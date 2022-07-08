Мэрия Новосибирска вернула демонтированный газетный киоск на площади Калинина

В Новосибирске на площадь Калинина вернули снесенный по ошибке киоск с газетами. Фото: Максим Болотин.

Вечером в пятницу, 8 июля, на площадь Калинина вернули случайно снесенный киоск по продаже прессы. На демонтаж объекта на Красном проспекте, 186 был установлен мораторий. Об этом КП-Новосибирск рассказал директор компании «Каталог и Ко» Максим Болотин.

– Привезли. Вот доказательство нашей правды, – заметил он, прислав фотографию с установленным на прежнее место павильоном.

Напомним, вчера с площади Калинина демонтировали два газетных киоска и другие торговые павильоны. Работы по сносу провели в рамках благоустройства внешнего кольца площади.

Однако на снос этого киоска был установлен мораторий. Договор на аренду продлили на 7 лет вперед. При демонтаже конструкции помяли, и владельцы написали заявление в полицию и жалобу в прокуратуру о незаконных действиях мэрии Новосибирска.

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