Владельцы сети «ИНТЭГО-Пресс» пожаловались в прокуратуру на мэрию после сноса киосков в Новосибирске

В Новосибирске снесли киоски на площади Калинина, а торговцев овощами оставили в покое. Фото: Евгений Попов.

В пятницу, 8 июля, владельцы сети газетных киосков пожаловались в прокуратуру на незаконные действия мэрии. Объекты опечатали, помяли и забрали на грузовиках. Об этом КП-Новосибирск рассказал заместитель генерального директора компании «ИНТЭГО-Пресс» Евгений Попов.

– Мы сейчас в прокуратуре. Пишем жалобу на незаконные действия мэрии. В мэрии ничего не объясняют. Просто говорят, что комиссия приняла решение демонтировать киоски. Говорят, что договор признан недействительным, – рассказал КП-Новосибирск Евгений Попов.

Компания исправно платит деньги за аренду земли в бюджет. Кроме того, киоски находятся под мораторием, который в апреле приняли депутаты Горсовета и губернатор Новосибирской области Андрей Травников (документы имеются в распоряжении редакции).

Те киоски, у которых заканчивался договор аренды, обещали не сносить. По постановлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина договор аренды продлили на 7 лет – все законно.

Владельцы считают, что киоски демонтировали незаконно. Фото: Максим Болотин.

Если газетные киоски исчезнут с главных улиц города, компания перестанет существовать из-за нерентабельности.

– По городу еще есть перечень из 15 спорных киосков. Демонтируют киоски по все гостевым маршрутам к МЧМ-2023. Хотя сам чемпионат у нас проводить не будут, – недоумевает Евгений Попов.

При этом на площади Калинина снесли только киоски, которые портят внешний вид города. Незаконных торговцев овощами и фруктами, после которых на Заельцовской остаются горы мусора, трогать не стали.

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