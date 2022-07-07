Жительница Новосибирска спасла стрижа, врезавшегося в ее окно

Жительница Новосибирска спасла стрижа, врезавшегося в окно. Фото: Наталья БАЕВА
Жительнице Новосибирска Наталье Баевой на какое-то время пришлось почувствовать себя зооволонтером. К ней в квартиру залетел стриж: птица ударилась об окно и была очень напугана.
— Видимо, когда она ударилась об окно, то зацепилась лапкой за крыло. Я помогла стрижу распутаться, дала немного воды. Он оклемался и улетел, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.
Птица была очень напугана, но попала в хорошие руки. Фото: Наталья БАЕВА
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что птицы часто могут врезаться в окна или зеркальные фасады зданий из-за отражений.
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