«Они врезаются в окна домов»: новосибирские волонтеры спасают прилетевших щуров и снегирей

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:10:09+03:00

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Новосибирские зоозащитники помогают щурам и снегирям, которые, с наступлением зимы, все чаще становятся обитателями центров помощи животным. Птицы ударяются о стекла домов и получают травмы головы.

— В основном таких птиц приносят к нам неравнодушные люди, которые находят их сидящими в каком-нибудь сугробе и полностью дезориентированными. Некоторые предполагают, что птицы переели не тех ягод и «забродили» или думают, что они просто замерзли. Но на самом деле, одной из самых частных причин попадания к нам таких птиц являются ушибы и черепно-мозговые травмы. Реже встречаются переломы крыльев. Как правило, животные получают их, когда врезаются в окна жилых домов или в зеркальные фасады зданий, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова, волонтер Центра реабилитации диких животных.

С наступлением зимы эти птицы все чаще становятся обитателями центров помощи животным. Фото: ЦРДЖ

По словам зоозащитников, снегири зимой — частые гости в подобных центрах. А вот такое огромное количество щуров наблюдается только в этом году. В городе в данный сезон этих птиц появилось рекордное количество. А ведь, чем больше их летает по улицам — тем большее количество из них получают различные травмы и попадают к волонтерам.

Как уверяет орнитолог ЦРДЖ, такой наплыв щуров пришел в Сибирь с востока. Судя по всему, в тех краях урожай выдался не очень хорошим. При этом щур — птица прожорливая, вот и летит в другие края на поиски пропитания. А в Новосибирске в этом году как раз поспело много ягод.

Как уверяет орнитолог ЦРДЖ, такой наплыв щуров пришел в Сибирь с востока. Фото: ЦРДЖ

— Наибольшая часть поступивших к нам птиц выпускается в первые же дни после поступления. А другая часть — животные с более серьезными травмами — могут находиться в центре пару недель или даже месяц. До полного выздоровления, — отмечает Алиса Богомолова. — Только единицы остаются у кураторов, так и не восстанавливая способности к полету, а также небольшое количество птиц погибает или по пути к нам, или в первое время после поступления — обычно в первый же день или сутки. Это те птицы, у которых очень сильные травмы и тяжелое состояние изначально.

Если вы заметили на улицах города птицу, которая выглядит болезненно: не может взлететь или не ориентируется в пространстве, вы можете связаться с волонтерами и сообщить им об этом: 7-913-375-21-11 Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО).

ИСТОЧНИК KP.RU