В центре города появились баннеры в честь 85-летия Новосибирской области

В Новосибирске появились баннеры в честь 85-летия региона. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске появились баннеры в честь 85-летия региона. Их заметили в центре города.

Вероятно, на этих баннерах будут изображены знаковые для Новосибирска объекты. К примеру, на одном из них изображен театр оперы и балета.

Напомним, 85-летие Новосибирская область празднует в 2022 году. В течение года в регионе запланировано проведение различных мероприятий, приуроченных к этому событию. В том числе — и в онлайн формате. Большинство из них запланированы на осень. Будет также создана также интернет-платформа 85-летия региона, где будет размещаться информация о главных событиях.

Специально для этого события даже была создана специальная символика «Новосибирь».

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