Утверждена концепция празднования юбилея Новосибирской области

В 2022 году Новосибирская область отмечает 85-летний юбилей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В 2022 году Новосибирская область отмечает 85-летний юбилей. В течение года в регионе запланировано проведение различных мероприятий, приуроченных к этому событию. В том числе — и в онлайн формате. Большинство из них запланированы на осень. Будет также создана также интернет-платформа 85-летия региона, где будет размещаться информация о главных событиях.

— С момента своего образования 28 сентября 1937 года Новосибирская область пришла на смену Сибири «традиционной»: старой, купеческой, деревянной. Все эти годы наш регион динамично развивался. Новосибирская область сегодня — это территория возможностей и роста, крупнейший научный и логистический центр, — рассказал директор исторического парка «Россия — моя история» Алексей Пронин. — Активное развитие экономики и социальной сферы, готовность к изменениям, становление региона как крупного научного и культурного центра страны, взаимодействие с партнерами по всему миру, значительный вклад в развитие авиации и высокотехнологичных отраслей промышленности — все это объединилось в единое целое, в бренд Новосибирской области.

Оргкомитетом по подготовке юбилея также была утверждена специальная праздничная символика «Новосибирь-85». Фото: Правительство Новосибирской области

Оргкомитетом по подготовке юбилея также была утверждена специальная праздничная символика «Новосибирь-85», которая будет отражать суть нашего региона.

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