В Новосибирской области парам, которые в браке больше 35 лет, вручат медали

В Новосибирской области парам со «стажем» брака более 35 лет, будут вручать медали.

В Новосибирской области парам со «стажем» брака более 35 лет, будут вручать медали. В 2022 году награду «За любовь и верность» получат 70 пар.

— С 2009 года в регионе общее количество супружеских пар, удостоенных вышеуказанной награды, составило 657 пар (1314 человек), - сообщили в областном правительстве. — Комплекты наград уже переданы главам муниципальных районов и будут вручены супругам-юбилярам на День семьи, любви и верности. К медалям также будет прилагаться подарочная карта номиналом в четыре тысячи рублей.

Напомним, этот день в Новосибирской области впервые будут отмечать в качестве государственного праздника. На пятницу, 8 июля, в регионе запланировано много мероприятий.

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