В Новосибирской области в первый раз отметят государственный праздник День семьи, любви и верности

В Новосибирской области впервые отметят День семьи, любви и верности в статусе государственного праздника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году Новосибирская область вместе со всей страной впервые 8 июля отметит День семьи, любви и верности в новом статусе государственного праздника, установленного указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Он поможет сформировать традиционные семейные ценности у детей и закрепить их у родителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области ведет активную работу по продвижению лучших региональных практик в сфере реализации семейной и демографической политики.

К примеру, из списка выплат и пособий семьям с детьми больше половины – региональные. Область поддерживает многодетных родителей. Начисляются выплаты семьям с первоклассниками, студентами вузов. Есть выплаты на ремонт, покупку автомобиля.

С 2012 года 1 100 семей в Новосибирской области получили по 100 тысяч рублей на ремонт и строительство жилья. Деньги на автомобили получили 149 семей.

15 лучших семей Новосибирской области награждены орденом «Родительская слава». В номинации «За материнскую доблесть» наградили 1212 многодетных матерей. Также в регионе проводят конкурс «Отцовская слава».

В Новосибирской области проходят социальные программы, конкурсы, международные форумы на тему семьи, созданы Советы отцов. Из культурных мероприятий есть театрализованные представления для молодоженов и семейные фотовыставки.

Благодаря поддержке региона в Новосибирской области каждый год растет количество многодетных семей. В 2012 году их было около 16 тысяч, в начале 2022 года – уже больше 40 тысяч.

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