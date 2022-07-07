Ученый-биолог рассказал, в каких местах Новосибирской области больше всего змей

Ученый рассказал, где в Новосибирской области можно встретить змей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Летом 2022 года жители Новосибирска стали чаще встречать змей. Как они могли попасть в город, КП-Новосибирск объясняла координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Теперь разберемся, в каких районах Новосибирской области чаще всего встречают шипящих ядовитых рептилий. Об этом КП-Новосибирск рассказал учёный-биолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский.

В Новосибирске и рядом с городом водятся всего 4 вида рептилий. Это уж, гадюка и два вида ящериц. Зима была мягкой и снежной, и все ползучие хорошо перезимовали. Также в этом году особенно много пищи для змей: лягушек, полевок, полевых мышей и землероек.

– Самое богатое на ужей и гадюк место в Новосибирской области – это северо-восток Колыванского района. Населенные пункты Новотроицк, Черный Мыс, Крутоборка и их окрестности. Там глухомань. Леса почти заповедные. Песчаные дороги испещрены следами от змей. Их часто можно увидеть, проезжая лесными дорогами, – рассказывает КП-Новосибирск ученый.

Много змей встречают в лесах возле озера Мензелинское возле Васюганского заповедника. Гадюки встречаются в основном в лесистых районах, слабо затронутых хозяйственной деятельностью людей.

– Сам я в окрестностях Новосибирска ни разу не встречал ни гадюк, ни даже ужей. Ближе всего к Новосибирску вспоминаю, как при привале вблизи Коченево пес водителя наткнулся на гадюку. Он стал лаять и прыгать в ее сторону. Пришлось привязать пса, чтобы его не укусила змея, – вспоминает ученый.

При встрече со змеей люди чаще всего пугаются и хотят убить рептилию. Мало кто понимает, что животные тоже боятся людей. Поэтому теперь, по мнению ученого, в густонаселенных районах гадюки ползают редко.

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