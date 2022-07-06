Эксперт объяснила, почему новосибирцы стали чаще встречать на улицах ядовитую гадюку

Эксперт объяснила нашествие змей в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске летом стали чаще замечать черных змей. Недавно жители Советского района обнаружили на улице, предположительно, ядовитую гадюку. В Академгородке их встречают крайне редко. Об этом КП-Новосибирск рассказала координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

– Обычно гадюк можно встретить каждое лето на природе. Чаще их встречать не стали, скорее люди в этот сезон более внимательные. Мы с коллегами постоянно обсуждаем, почему гадюк начали встречать в Академгородке. Обычно они за поселком Ложок находятся, но не ближе. Мог кто-то завезти. Бывает, в машину заползет змея, ее перевозят с места на место, – рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова.

Специалисты даже шутят, что в машине могло так укачать, что гадюка забеременела, поэтому и развелось много змей.

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