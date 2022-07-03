В Новосибирске нашли черную змею

Змея лежала в кустах. Фото: скриншот из видео
Жительница Новосибирска нашла черную змею. Рептилию заметили в Советском районе на Шлюзе, а именно между улиц Вахтангова и Балтийской.
- Змея была возле ручья. Около этого ручья водятся виноградные улитки, и дети часто там их собирают. Будьте бдительны, - предупредила местная жительница в группе «Шлюз. Новосибирск».
На кадрах видно, что змея просто лежала в кустах и не шевелилась. Откуда она появилась в этом районе города неизвестно.
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