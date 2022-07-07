Пробка из самолетов выстроилась в небе над Новосибирском из-за тумана

Самолеты час не могли приземлиться в Новосибирске из-за тумана. Фото: Дмитрий ШУТИЛИН.

В четверг, 7 июля, в небе над аэропортом Толмачево собралась пробка из самолетов. Они больше часа кружили над Новосибирском и не могли сесть из-за тумана. Рейс S7 5262 из Якутска сел в Новосибирске с опозданием на 1 час и 9 минут. По количеству следящих за полетом людей лайнер занял первое место в мире. Об этом рассказали в группе АСТ-54.

– По данным сервиса Flightradar, за попытками приземлиться следило 732 человека, что на тот момент заняло первое место в мире по слежению онлайн за одним бортом, – отметили в сообществе.

Подробности об инциденте рассказал КП-Новосибирск пассажир рейса S7 5256 из Улан-Удэ Дмитрий Шутилин.

– Нам сказали, что будем кружить час по причине тумана. Если улучшения не будет – улетим в Барнаул. На высоте 6100 кружили. Интернет был, но иногда. Его хватало отправить сообщения и даже фото, – рассказал Дмитрий Шутилин.

По данным сервиса слежения, из-за тумана в «пробку» над Толмачево выстроились всего около десятка самолетов. Большинство из них уже успешно приземлились.

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