Фото и видео густого тумана 7 июля 2022 года показали новосибирцы

Туман густой дымкой накрыл город.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Новосибирцы показали фото и видео тумана, накрывшего город 7 июля 2022 года. Он густой дымкой окутал город.
Город, накрытый дымкой, выглядит таинственно. Фото: Александра ЛИХОВА.
По словам горожан, из-за тумана на улицах сильно снижена видимость. Накрытый дымкой город выглядит завораживающе.
О природном явлении горожан предупреждали синоптики. Когда он рассеется, в городе будет тепло и облачно. Так, метеорологи обещают +23…+25 градусов, возможны дожди, грозы. Порывы ветра достигнут 4-9 метров в секунду.
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