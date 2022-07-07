Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 2:03

Фото и видео густого тумана 7 июля 2022 года показали новосибирцы

Он плотной дымкой накрыл город
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Туман густой дымкой накрыл город.

Туман густой дымкой накрыл город.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирцы показали фото и видео тумана, накрывшего город 7 июля 2022 года. Он густой дымкой окутал город.

Город, накрытый дымкой, выглядит таинственно. Фото: Александра ЛИХОВА.

Город, накрытый дымкой, выглядит таинственно. Фото: Александра ЛИХОВА.

По словам горожан, из-за тумана на улицах сильно снижена видимость. Накрытый дымкой город выглядит завораживающе.

О природном явлении горожан предупреждали синоптики. Когда он рассеется, в городе будет тепло и облачно. Так, метеорологи обещают +23…+25 градусов, возможны дожди, грозы. Порывы ветра достигнут 4-9 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber