Фото и видео густого тумана 7 июля 2022 года показали новосибирцы

Туман густой дымкой накрыл город. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирцы показали фото и видео тумана, накрывшего город 7 июля 2022 года. Он густой дымкой окутал город.

Город, накрытый дымкой, выглядит таинственно. Фото: Александра ЛИХОВА.

По словам горожан, из-за тумана на улицах сильно снижена видимость. Накрытый дымкой город выглядит завораживающе.

О природном явлении горожан предупреждали синоптики. Когда он рассеется, в городе будет тепло и облачно. Так, метеорологи обещают +23…+25 градусов, возможны дожди, грозы. Порывы ветра достигнут 4-9 метров в секунду.

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