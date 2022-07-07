В Новосибирске хозяйка хаски готовит торты, пиццу и роллы для собак

Жительница Новосибирска делает торты и роллы для собак на заказ. Фото: предоставлены Ольгой Мавротской.

Жительница Новосибирска Ольга Мавротская готовит и продает еду для собак в виде тортов и роллов. Идея пришла, когда ее любимые хаски сидели на диете, и хозяйка решила поддержать питомцев красивыми пирожными из разрешенных продуктов.

– Я как-то задумалась, что людям ведь нравятся роллы или пицца, так почему бы не приготовить такую еду питомцам? Конечно, немного изменив состав, ведь в блюдах для людей есть ингредиенты, которые не подходят животным: соленое, острое, копченое, – рассказала КП-Новосибирск Ольга.

В необычных вкусняшках для собак сибирячка заменяет сахар и коржи мясом и обезжиренным творогом. В роллах в ход идет все тот же рис, но без соли, овощи и творожный сыр. Тесто для пиццы Ольга делает на рисовой муке, добавляет фарш и тыкву, посыпает несоленым сыром.

Близкие уговорили девушку начать брать деньги за еду для собак, и теперь кондитер делает торты на собачьи дни рождения, а также роллы, пиццу, пирожные и леденцы на заказ. В неделю она получает около 15 заявок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber