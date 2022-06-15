Ваши шпицы купили бы пиццу? Гламурная еда для собак набирает популярность

В Новосибирске начали продавать роллы, пиццу и торты для собак. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

Новосибирская предпринимательница Ольга Мавротская придумала гламурную еду для собак. У женщины живут хаски, и когда ветеринар прописал им диету, хозяйка решила морально поддержать питомцев, приготовив им собачьи блюда в виде пирожных. Цвет и форма такие, что даже человеку хочется попробовать.

Хозяева покупают такие блюда на день рождения своим питомцам. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

— Благодаря своим хаски я стала понемногу разбираться в тонкостях собачьего рациона, придумывать интересные рецепты. К примеру, фаворитами у моих собак были медовые печеньки. В прошлом году меня с питомцами даже позвали на передачу «Видели видео», где я и рассказала про свои эксперименты с готовкой, — вспоминает Ольга Мавротская.

Печеньки подойдут в качестве повседневного лакомства. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

А потом сибирячка пошла дальше: стала стряпать собачьи деликатесы на продажу. В ассортименте есть и пицца, и роллы, и торты. Все это съедобное и дико красивое.

Красоту подарка собаки оценить не могут, но вкус их порадует. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

— Сначала делала такие вкусняшки для питомцев друзей и знакомых. Потом кто-то узнал обо мне благодаря сарафанному радио или телевизору и сделал заказ. А мне даже деньги было брать неудобно, — призналась КП-Новосибирск сибирячка. — Но близкие все-таки убедили, что работа в таком масштабе должна оплачиваться, тем более что основная сумма тратится на продукты.

Некоторые лакомства продаются в наборах. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

А как же рождаются рецепты? Ольга говорит, что просто размышляет, чем любит баловать себя.

Торты популярны у покупателей. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

— Я как-то задумалась, что людям ведь нравятся роллы или пицца, так почему бы не приготовить такую еду питомцам? Конечно, немного изменив состав, ведь в блюдах для людей есть ингредиенты, которые не подходят животным: соленое, острое, копченое, — рассуждает Ольга. — Поэтому я просто заменяю все это более полезными продуктами. В роллах, например, несоленый рис, говядина, овощи, творожный сыр и водоросли. Эти продукты можно употреблять и собакам, и кошкам. А в пицце тесто на рисовой муке, фарш, овощи вроде морковки или тыквы и несоленый сыр. Получается и необычно, и полезно.

Для любителей русской кухни есть специальный говяжий холодец. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

В ассортименте есть также морковные печеньки и говяжьи леденцы. Но особое место в сердцах покупателей занимают праздничные тортики.

Такие леденцы придутся по вкусу любой собаке. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

— У нас, конечно, дни рождения животных не празднуют так масштабно, как на Западе, но такой тренд намечается, заказы есть. Над тортиками я заморачиваюсь особенно сильно: хочется, чтобы все было идеально. Состав лакомств индивидуален, зависит от пожеланий хозяев. Но в основном это мясо в том или ином виде, овощи, рис и крем из обезжиренного творога. Из этого же крема я при помощи специальных формочек делаю фигурки. Все красители, естественно, тоже только натуральные. Кстати, если другие блюда подходят в том числе и кошкам, то вот тортики я пока делала только для собак, — добавляет Ольга.

ЦЕНА ВОПРОСА

Внешне изделия не отличить от ресторанных блюд. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

Тортики для собак — от 500 до 900 руб. , в зависимости от размера и состава

Набор роллов (8 штук) — 150 руб.

Пицца — от 220 до 300 руб.

Пирожные — 50 руб.

Холодец — 25 руб.

Леденцы — 30 руб. /100 г

По словам Ольги, за неделю она вместе со своей помощницей получает около 10 — 15 заказов.

Внешний вид тортика рассчитан, в первую очередь, на хозяев. Фото: предоставлено Ольгой Мавротской

ВОПРОС - РЕБРОМ

А бобик оценит?

Поймут ли питомцы, что хозяин заморочился и купил на день рождения торт? Оценят ли? Такой вопрос мы задали ветеринару и диетологу для животных Ирине Тепляковой:

— Внешняя красота подобных вкусняшек для собак не имеет никакого значения. Дизайнерскую задумку им и не оценить, ведь до сих пор ведется дискуссия, могут ли собаки хотя бы различать цвета. Они не воспринимают такой цветовой диапазон, как человек. И тех эмоций от ярких красок, что испытываем мы, собакам не понять. Так что такие вещи рассчитаны в основном на хозяев. Сейчас вообще есть тенденция «очеловечивания» питомцев, наделения их человеческими качествами. Отсюда и мода на подобные праздники — с костюмами и тортами. А если такие лакомства сделаны из действительно полезных продуктов, то почему бы и нет. Пусть и хозяину будет приятно, и собаке сытно.

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