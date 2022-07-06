В Новосибирске жители многоэтажки засняли бегущую по электрощитку воду

В Новосибирске жители многоэтажки в Дзержинском районе засняли, как по электрощитку течет вода. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске жители многоэтажки в Дзержинском районе засняли, как по электрощитку течет вода. По их словам, подобное продолжается уже некоторое время.

— На Королёва, 1А, на парковке в доме по электрощитку течёт вода, — сообщили в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Управляющая компания не обращает внимания, а ведь на парковке могут быть дети.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что после сильного ливня 6 июля в городе затопило станцию метро Заельцовская. Потоки воды, устремившиеся на контактные рельсы, засняли пассажиры.

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