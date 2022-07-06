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Происшествия6 июля 2022 1:24

В Новосибирске затопило станцию метро Заельцовская

Вода полилась сквозь крышу на контактные рельсы
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске дождевой водой залило рельсы на станции метро. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске дождевой водой залило рельсы на станции метро. Фото: АСТ-54.

Жители Новосибирска обнаружили течь на станции метро Заельцовская. После сильного ливня утром 6 июля на рельсы полилась вода. Очевидцы прислали видео в группу «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Не выдержал нагрузки дождём и потолок на станции метро «Заельцовская», где потоки воды устремились на контактные рельсы, – рассказали свидетели происшествия.

Кроме метро, в Новосибирске затопило дороги, огороды и тротуары. Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала фото и видео потопа.

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