В Новосибирске затопило станцию метро Заельцовская

В Новосибирске дождевой водой залило рельсы на станции метро. Фото: АСТ-54.

Жители Новосибирска обнаружили течь на станции метро Заельцовская. После сильного ливня утром 6 июля на рельсы полилась вода. Очевидцы прислали видео в группу «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Не выдержал нагрузки дождём и потолок на станции метро «Заельцовская», где потоки воды устремились на контактные рельсы, – рассказали свидетели происшествия.

Кроме метро, в Новосибирске затопило дороги, огороды и тротуары. Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала фото и видео потопа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber