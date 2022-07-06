«Плывем на работу»: Новосибирск затопило после ночного ливня

В Новосибирске сильный ливень размыл дороги. Фото: АСТ-54 / Татьяна Кулагина.

Новосибирск затопило после ночного ливня в среду, 6 июля. Горожане идут на работу по колено в воде, автомобили плывут по дорогам.

– Доброе мокрое утро. Город опять утонул! – здороваются новосибирцы в социальных сетях.

– Город затопило. Не иду на работу, а плыву. Зонтик не помогает, можно одежду выжимать. Любимым лоферам конец, – пожаловалась читательница в редакцию КП-Новосибирск.

На МЖК, на Высоцкого и на спуске по улице Фабричной разлились океаны, некоторые автомобили плывут на четверть в воде. С площади Станиславского до площади Труда в сторону правого берега образовалась опасная пробка. Новосибирцы заметили, что там уже успели столкнуться фура и легковой автомобиль.

Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает, что сильные дожди и грозы продлятся до 7 июля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о сильной буре вечером 5 июля. После нее ночью прошел ливень.

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