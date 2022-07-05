Буря в Новосибирске 5 июля 2022 года: ветер ломает деревья и сбивает с ног

В городе поднялся сильный ветер.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Буря в Новосибирске 5 июля 2022 года разыгралась под вечер. В городе поднялся сильный ветер, а небо заволокло тучами.
— От ветра на соседней с домом стройке поднялся ураган пыли, деревья сильно гнуться. Кое-где они даже сломались, — рассказывают КП-Новосибирск читатели. — Вообще, ветер настолько сильный, что сбивает с ног.
Сегодня синоптики также обещали новосибирцам дождь. Осадки будут сопровождать жителей столицы Сибири еще как минимум до выходных.
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