Буря в Новосибирске 5 июля 2022 года: ветер ломает деревья и сбивает с ног

В городе поднялся сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Буря в Новосибирске 5 июля 2022 года разыгралась под вечер. В городе поднялся сильный ветер, а небо заволокло тучами.

— От ветра на соседней с домом стройке поднялся ураган пыли, деревья сильно гнуться. Кое-где они даже сломались, — рассказывают КП-Новосибирск читатели. — Вообще, ветер настолько сильный, что сбивает с ног.

Сегодня синоптики также обещали новосибирцам дождь. Осадки будут сопровождать жителей столицы Сибири еще как минимум до выходных.

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