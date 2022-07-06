Очевидцы рассказали подробности о ДТП на Чуйском тракте под Новосибирском, где мотоциклист без шлема врезался в бетонный барьер

Мужчина умер на месте ДТП. Фото: предоставлено Ириной Гребенкиной

Днем 6 июля на Чуйском тракте под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Там мотоциклист без шлема врезался в бетонный барьер. От полученных травм он умер на месте. Очевидец произошедшего рассказал КП-Новосибирск подробности аварии.

— Я ехал по работе. Впереди меня были еще жигули и погибший. Мотоциклист начал перестраиваться влево ближе к бордюру. Когда он оглядывался, задел бордюр и его начало бросать из стороны в сторону. Он еще раз ударился об бордюр и упал, а мотак улетел в лес, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Андрей.

По его словам, удар о бордюр был несильным, но из-за того, что на мотоциклисте не было никакой защиты, падение оказалось жестким.

Мужчина не справился с управлением, когда перестраивался в другой ряд. Фото: предоставлено Ириной Гребенкиной

— Когда скорая приехала и заглянула в его сумку за документами, вытащила из нее бутылки с алкоголем. Так что может он был пьян, но не нам судить, как говорится, — добавил Андрей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что погибшего лишили прав как раз за пьяное вождение.

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