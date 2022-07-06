На Чуйском тракте под Новосибирском мотоциклист без шлема врезался в бетонный барьер

Водитель умер на месте ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирску

На Чуйском тракте под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Мотоциклист без шлема и прав врезался в бетонный барьер. Авария произошла днем в среду, 6 июля.

— 32-летний водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, двигался за рулем мотоцикла Racer со стороны Бердска в Новосибирск. Когда он перестраивался, то врезался в железобетонный барьер, — рассказали в городском ГИБДД.

За мотоцикл мужчина сел без шлема и столкновение с барьером стало для него фатальным. От полученных трав он скончался на месте.

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