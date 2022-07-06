В Новосибирске 9-летнего велосипедиста придавило деревом в Нарымском сквере. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в Нарымском сквере на 9-летнего велосипедиста упало дерево. Инцидент произошел 5 июля.

– Мальчик получил травмы. Ребёнка экстренно госпитализировали, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Сотрудники ведомства проводят проверку исполнения закона о защите прав детей в сфере благоустройства и озеленения. Кроме того, проверку после ЧП проводят в региональном СК по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Результаты проверки в прокуратуре взяли на контроль.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске огромное дерево рухнуло на территорию детсада.

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