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Происшествия6 июля 2022 6:19

В Новосибирске 9-летнего велосипедиста придавило деревом в Нарымском сквере

Мальчик в больнице
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске 9-летнего велосипедиста придавило деревом в Нарымском сквере.

В Новосибирске 9-летнего велосипедиста придавило деревом в Нарымском сквере.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в Нарымском сквере на 9-летнего велосипедиста упало дерево. Инцидент произошел 5 июля.

– Мальчик получил травмы. Ребёнка экстренно госпитализировали, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Сотрудники ведомства проводят проверку исполнения закона о защите прав детей в сфере благоустройства и озеленения. Кроме того, проверку после ЧП проводят в региональном СК по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Результаты проверки в прокуратуре взяли на контроль.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске огромное дерево рухнуло на территорию детсада.

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