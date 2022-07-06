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Происшествия6 июля 2022 4:19

В Новосибирске огромный тополь рухнул на территорию детсада

ЧП произошло ночью
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске огромный тополь рухнул на территорию детсада. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске огромный тополь рухнул на территорию детсада. Фото: "АСТ-54".

В ночь на среду, 6 июля, огромный тополь рухнул рядом с верандой, расположенной на территории детсада №381 в Дзержинском районе. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.

– Упавшее дерево вырвало с корнем. На веранде, рядом с которой рухнуло дерево, днем обычно гуляют дети, – написали в паблике «АСТ-54».

В результате ЧП никто не пострадал.

Новосибирцы предположили, тополь повалил сильный ветер, бушевавший в городе накануне.

Ранее КП-Новосибирск писала о последствиях непогоды в Новосибирске.

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