В Новосибирске на Кропоткина после сильного ливня затопило несколько машин. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске в среду, 6 июля, после мощного ливня затопило город. Не стала исключением и улица Кропоткина. Там под воду ушли несколько машин. Об этом в соцсети рассказали горожане.

– Ливневка не справляется, все течёт на дорогу. Несколько машин затоплено, – написали очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

Комментаторы заявили, что ливневки не справляются по всему городу. Из-за сильного ливня людям 6 июля пришлось добираться на работу вплавь.

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