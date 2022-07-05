В ГИБДД показали фото с места, где насмерть сбили пенсионерку в Новосибирске

Произошла авария рядом с пешеходным переходом. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В ГИБДД раскрыли подробности аварии, которая произошла 5 июля в Центральном районе Новосибирска. Ранее сообщалось, что там на Ипподромской улице иномарка сбила женщину – она погибла.

– Водитель 1951 года рождения на автомобиле FORD FUSION ехал по Ипподромской улице в сторону улицы Писарева. В пути у дома 34 по улице Ипподромской наехал на женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, в пяти метрах от него, – сообщили подробности в Госавтоинспекции.

В результате наезда погибла женщина 1950 года рождения.

Женщина-пешеход погибла на месте. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют обстоятельства и причины ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber