В ГИБДД показали фото с места, где насмерть сбили пенсионерку в Новосибирске

Произошла авария рядом с пешеходным переходом. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В ГИБДД раскрыли подробности аварии, которая произошла 5 июля в Центральном районе Новосибирска. Ранее сообщалось, что там на Ипподромской улице иномарка сбила женщину – она погибла.
– Водитель 1951 года рождения на автомобиле FORD FUSION ехал по Ипподромской улице в сторону улицы Писарева. В пути у дома 34 по улице Ипподромской наехал на женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, в пяти метрах от него, – сообщили подробности в Госавтоинспекции.
В результате наезда погибла женщина 1950 года рождения.
Женщина-пешеход погибла на месте. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют обстоятельства и причины ДТП.
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